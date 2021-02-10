Minnesota TW - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Minnesota TW - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

10.02.2021 23:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:57
Minnesota TW - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Minnesota TW - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Minnesota TW - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Minnesota TW - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Minnesota TW - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MINNESOTA TW - LA CLIPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Minnesota TW - LA Clippers maçı, Minneapolis'da Maçı Target Center'da oynanacak. Minnesota TW - LA Clippers maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MINNESOTA TW - LA CLIPPERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Minnesota TW - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 04:00'da başlayacak.

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