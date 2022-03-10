Minimal İnvazif cerrahi yöntemler akciğer kanserinde iyileşme süresini kısaltıyor…

Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan ve sinsi seyreden akciğer kanseri; göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma, öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Akciğer kanserinde hastaların çoğu zaman doktora başvurmakta geç kaldığını ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan önemli bilgiler paylaştı. Demirhan," Akciğer kanserinde hastalar çoğu zaman doktora başvurmakta geç kalıyor, bu nedenle cerrahi tedaviden uzaklaşılıyor ve medikal tedaviyi( Kemoterapi, Radyoterapi, immünoterapiyi ) devreye sokuyoruz." dedi.

40 yaş üstü için rutin kontrol uyarısı...

40 yaş üstü kişilerde rutin kontrollerin önemine dikkat çeken Dr. Özkan Demirhan,"Özellikle 40 yaşından sonra sigara içen, ailesinde akciğer kanseri riski taşıyan, kirli ve havasız çalışma ortamlarında bulunan kişilerin rutin akciğer kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Kapalı ameliyatlar büyük avantaj sağlıyor

"Cerrahide son yıllarda uygulanan kapalı ameliyatlar (Minimal İnvazifYöntemler) ise cerrahi sonrası hastanın iyileşme süresini kısaltarak konforunu arttırıyor" diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Doç. Dr. Özkan Demirhan, "Son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de minimal invazif yöntemler tercih edilmektedir. Bunlar Videotorakoskopik (VATS ) ve Robotik yardımlı (RATS) ameliyatlardır. Robotik ameliyatların pek çok avantajından söz edebiliriz. Cerrah açısından baktığımızda, cerraha torakoskopik aletlerin sağlayamadığı serbestliği ve el bileğinden daha avantajlı hareket alanı sağlar. Ayrıca el titremesinin de önüne geçen bir yöntemdir. Öte yandan görüntü 3 boyutlu olduğu için cerraha alan derinliği sağlar. Diğer bir minimal invazif yöntem olan Video Yardımlı ameliyat yani VATS tekniği de günümüzde erken evre akciğer kanserinde uygulanmaktadır. Bu teknikle 2 veya tek küçük kesi ile cerrahın eli göğüs kafesine girmeden, özel aletler ve kamera yardımı ile yapılan ameliyat yöntemidir. Son çıkan teknolojik aletler sayesinde VATS işlemi esnasında Robotik cerrahide kullanılan aletleri kullanmaya başladık, bu aletler ile hem robotik ameliyat maliyeti azaldı, hem de VATS cerrahisinin daha konforlu yapılmasına katkısağladığını gördük. VATS ve RATS ile akciğer kanseri ameliyatlarından wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi, sleeve lobektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar ve pnömonektomi yapmaktayız. Kapalı ameliyatlar akciğer kanserindeki küçük çaplı lezyonlarda tercih edilir ancak büyük çaplı santral (hiler) (kalbe yakın kitlelerde) bu ameliyatları önermiyoruz bunun yerine açık ameliyatları yapıyoruz." dedi.

Tedavide başarı şansını artırıyor.

Kapalı ameliyatların hasta açısından avantajlarına da değinen Demirhan," Bu ameliyatların en büyük avantajı deneyimli ellerde komplikasyonları minimuma indirmesidir. Öte yandan ameliyat sonrası hasta daha az ağrı hisseder, hastanede kalış süresi azalır ve normal yaşamına erken döner. Kozmetik açıdan açık ameliyatlara göre daha avantajlıdır, ileriki dönemlerde kesi izi dahi kaybolabilir. Onkolojik tedavi gerekse bile bu hastaların tedaviye yanıtı daha başarılı oluyor, çünkü minimal invazif ameliyatlar immün direnci çok düşürmez. '' şeklinde konuştu.

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