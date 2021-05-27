Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı minili pozu çok sayıda beğeni almıştı. Altuğ, bugün de aynı fotoğrafı hikayesine ekleyerek, "sporsuz olmuyor" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncuların başında gelen Pınar Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Altuğ, çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

FİT GÖRÜNTÜSÜ GÖZLERDEN KAÇMADI

Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağınca güzel oyuncu bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı. Altuğ gündem olan pozunu yeniden paylaşarak "Sporsuz olmuyor" yorumunu yaptı. 46 yaşındaki oyuncunun spor yaparken çekilen görüntülerindeki fit görüntüsü dikkat çekerken, Altuğ'un uzun süreden bu yana düzenli bir program uyguladığı öğrenildi.

İşte Pınar Altuğ'un spor yaptığı o anlar:

Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Minili pozu beğeni butonunu çökermişti! Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi
Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi
Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu
Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Josef De Souza Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:19:40. #1.14#

title