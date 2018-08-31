Miniklerin Eserleri Görücüye Çıktı

Sivas Belediyesi tarafından yaz döneminde öğrencilere yönelik açılan kurslarda minik kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıkarıldı.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaz tatilinde kişisel beceri kazanmaları ve farklı sosyal etkinliklere katılmaları amacıyla düzenlenen yaz dönemi kursları mezunlarını verdi. Resim, taş boyama, ahşap boyama, Kur'an'ı Kerim ve Arapça kurslarını alan öğrencilere sertifika verildi.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına, Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Halk Eğitim Müdürü Rukiye Toy ve çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Çocuklar adına söz alan Kerem Asaf Karaca şiir okudu. Berra Öncü isimli minik ise yaptığı konuşmada "Yaz aylarında bizleri kötü ortamlardan koruyarak burada çalışma fırsatı veren Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Burada konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaz döneminde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına başlatılan çalışmanın meyvelerini verdiğini belirtip, "Çocuklarımızın tatilini daha eğlenceli kılmak, tatili eğlenceli kılarken de birtakım beceriler kazandırmak adına başlatmış olduğumuz bu programın bugün başarılı bir şekilde neticelendiğini görüyoruz. Öncelikle bu süreçte emeğini esirgemeyen tüm eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Müdüremiz başta olmak üzere bütün halk eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Hepimiz bu şehre hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Temel hedefimiz Sivas'ı daha iyi noktalara taşımak, bizim çocuklarımızı daha donanımlı bireyler haline getirmek, onları her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Bu kapsamda böyle bir çalışmanın yapılmış olması gerçekten takdire şayan inanıyorum ki; bu yaz döneminde çocuklar hem eğlendiler, hem bir takım yeni beceriler kazandılar, hem de sosyal yönlerini güçlendirdiler birçok bilgi ve birikim elde ettiler." dedi.

Başkan Aydın, "Burada bir mahalle içerisinde çok güzel bir kültür alanı oluştu. Özelikle hanım kardeşlerimiz için spordan tutun birçok kurslarımız düzenlendi. Biz bu merkezleri bölgesel olarak çoğaltıyoruz, çoğaltmaya da devam ediyoruz. Bu merkezler bu bölgelerin can damarları Ne zaman gelsem heyecan duyuyorum, birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün de çocuklarımızın yapmış olduğu eserleri görüyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başta kurs eğitmenleri olmak üzere öğrencilere teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - SİVAS