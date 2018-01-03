Miniklerden Pandomim Gösterisi

Görsel sanatlarla ilgili bütün dalların etkin olarak uygulandığı ve öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilerek ilgi duydukları alanlara yönlendirildiği Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulunda öğrenciler pandomim gösterisi gerçekleştirildi.



GKV Anaokulu öğrencileri, ara tatil öncesinde pandamomim gösterisi düzenledi. Öğretmen ve velilerin izlediği gösteride öğrenciler, yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin sanatsal eğitimine büyük önem verdiklerini ve sosyal alanlarda bir çok etkinliklerle öğrencilerdeki yeteneklerin ortaya çıkarıldığını ifade eden GKV Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, uygulanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "GKV Anaokullarında sanat etkinliklerimiz etkinlik takvimimize uygun olarak sürmekte olup bu kez de öğrencilerimizle gösteri sanatları içerisinde kendine yer alan pandomim, diğer adıyla mim sanatı hakkında bilgilendirilip, gösterilerle tam bir sanat ziyafeti yaşadık. Profesyonel bir ekip tarafından gösterimi gerçekleştirilen etkinliğin konseptine uyan öğrencilerimiz için hazırlanan siyah şapkaları ve beyaz eldivenleri ile keyifle gösteriyi izlerken onlarda sahnede yerlerini alarak sanatçılara eşlik ettiler. Sahne sanatları bireysel gelişim ve öz güven duygusunun pekişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okullarımız bünyesinde bu nedenle gerek görsel sanatlar gerekse drama ve sahne sanatlarına ayrı bir önem vererek öğrencilerimizin mutlaka sahne deneyimi kazanmasını sağlıyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu tür uygulamalarımız sürecektir" dedi. - GAZİANTEP