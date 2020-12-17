Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı

17.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:54
Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftasını online kutladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftasını online kutladı.

Çınar ilçesi Atatürk İlkokulunda eğitim gören anasınıfı öğrencileri, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeni ile online olarak Yerli Malı Haftasını kutladı. Nasrettin Hoca kılığına giren minik öğrenciler, öğretmen ve velilerinin de desteği ile hazırladıkları videolarla 'Yerli Malı Haftası' kapsamında meyve ve sebzeleri tanıttı. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere moral olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı
Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı
Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
Ağrılı minik çocukların hafta sonu yasakları öncesi futbol keyfi
EGO Genel Müdürlüğü 78'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
EGO Genel Müdürlüğü 78'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
- Burc Halife, 'Wonder Woman 1984' filimin yayına girişini kutladı
- Burc Halife, "Wonder Woman 1984" filimin yayına girişini kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Levent Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:55:59. #1.14#
title