Minikler Karne Şenliği'nde eğleniyor

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenlikleri'ne katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerle birlikte oyuncak boyadı, çocuk oyunu Deniz Kabuğu Adası'nı onlarla birlikte izledi.

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan ve sömestr tatili boyunca devam eden Karne Şenlikleri'nde eğitimler sürüyor. Karne Şenlikleri kapsamında açılan ücretsiz atölyelere katılan çocukları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, miniklerle birlikte oyuncak atölyesinde boyama yaptı, Deniz Kabuğu Adası isimli çocuk oyununu onlarla birlikte izledi.

"Sizleri çok seviyoruz"

Atölyelerde derslerine eğlenceli bir şekilde devam eden öğrencileri ziyaret eden Zinnur Büyükgöz, çocuklarla el işi dersine katıldı. Miniklerle birlikte GKM'de sergilenen Deniz Kabuğu Adası isimli çocuk tiyatro gösterisini de izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Şenliğimize katılan siz değerli evlatlarımızla birlikte tüm çocuklarımızı bizler çok seviyoruz. Tatilde atölyelerimizdeki oyunlara ve atölyelere katılarak keyifli zaman geçiren sizlerin, diğer boş vakitlerinizi de kitap okuyarak iyi değerlendirmenizi istiyorum. Haftaya açılacak okullarınızda da başarılar diliyorum. Rabbim derslerinizde zihin açıklığı versin inşallah" dedi. - KOCAELİ