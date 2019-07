Minikler Hentbol'da gururlandırdı

Amasya'da düzenlenen Mini-Mini Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılarak Türkiye 3'ncüsü olan 1954 Hendekspor Kulübünün yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti.

1954 Hendekspor Kulübü, Amasya'da düzenlenen turnuvaya katılarak Hendeklileri sevindiren bir başarıya imza attı. 9-10 yaş grubu hentbol sporcularının yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına düzenlenen turnuvaya farklı illerden 12 kız 11 erkek hentbol takımı toplam da 300 sporcu katıldı. Merve Sefa ve Bertan Kılıç'ın antrenörlüğünde 1954 Hendekspor Kulübü sporcuları Ahmet Çınar Eltutan, Arhan Umut Bırak, Ömer Şener, Ömer Faruk Kurt, Eymen Arpat, Ata Yiğit Kutsal, Remzi Özel, Muhammed Emin Sunman, Emir Ata Sunman ve Kasım Cebeci turnuvada Türkiye 3'ncüsü olurken, sadece Hendek'e değil Sakarya'ya gurur yaşattı.

Altyapı önemli

Turnuvanın ardından Kulüp Başkanı Hurşit Koray Oral, Genel Koordinatör Murat Yiğit, Antrenörler Merve Sefa ve Bertan Kılıç ile sporcular Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti. Kulüp Başkanı Oral, alt yapının önemine değinerek, "Kendi çocuklarımızı vitrine çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamak adına alt yapıya önem vermeliyiz. Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerine oturtulması, spora özendirerek, evlatlarımıza sahip çıkıp onları bu başarılarla küçük yaşlarda ön plana çıkarmaktan geçiyor" diye konuştu.

Oral ve beraberindeki heyet Başkan Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Gurur duyuyoruz

Miniklerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Evlatlarımızın, gençlerimizin bu başarılarını gördükçe duygulanıyoruz. Hendek'imizin evlatlarına sahip çıkmak, potansiyellerimizin farkına varmak her birimizin görevidir. Spora ve sporcuya her zaman desteğimiz devam edecek. Gençlerimizin aldığı her madalya bizim gurur nişanemiz olacaktır. Değerli kardeşlerimizi, hocalarımızı ve kulübümüzün kıymetli yöneticilerini tek tek tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin hep yanında yer alacağımdan hiç şüpheniz olmasın" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA