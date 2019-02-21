Minikler Barış Manço Anısına Klip Çekti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin büyük küçük herkesin gönlünde yer edinen Barış Manço'nun "Alfabe" şarkısına çektikleri klip büyük ilgi görüyor.

4/B Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek'in yönetiminde Barış Manço'nun Alfabe şarkısına çekilen klipte 2. Sınıf Öğretmenleri Serpil Kelek, Mehmet Kaya ve 2.sınıf öğrencileri rol aldı.

Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek, Barış Manço'nun eğitim içerikli şarkılarını öğrencilere ve gelecek nesillere aktarmak adına sanatçının "Alfabe" şarkısına minik öğrencilerin rol aldığı klip çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Kelek," Klip çekmek zahmetli bir çalışma. Ama çocuklar klip çekerken çok eğlendiler. Buradaki amacımız çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi, aynı zamanda sosyalleşmesi idi. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Klibimiz okulumuz sitesinde, ayrıca Eğitim Bilişim Ağında (EBA) yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görüyor. Bunun yanında öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında bu videoyu öğrencilerimize izlettiler. Çocuklarımızın emeğinin boşa gitmemiş olması bizleri de memnun etti" dedi.

Barış Manço'yu anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri klip çalışması için Sınıf Öğretmenleri Yusuf İzzettin Kelek, Serpil Kelek ve Mehmet Kaya ile öğrencilere teşekkür eden Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak, "Çekilen klip sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de Barış Manço'yu daha iyi tanıma fırsatı buldular. Okulumuz sitesinde ve Eğitim Bilişim Ağında da (EBA) yayınlanan klip büyük ilgi görüyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA