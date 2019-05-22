Minik Yazarlar İçin İmza Günü Düzenlendi

Anasınıfına giden minik öğrenciler ailelerin ve hocaların destekleri ile tamamen kendi cümlelerinden oluşan hikaye kitapları yazdı. Yazdıkları kitapları düzenlenen imza gününde satışa sunan minik yazarlar gelirini ise TEMA Vakfı'na gönderecek.

Bahçelievler'de Altınyıldız İlköğretim Okulu'nda anasınıfına giden minik öğrenciler kitap yazdı. Minik yazarlar için düzenlenen imza gününde veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Daha okuma yazma bilmeyen çocukların kitaplarla olan ilişkisini güçlendirmek amacıyla hocaları tarafından ailelerine kitap tavsiyelerinde bulunuldu. Çocukların hayal dünyalarını geliştiren kitaplar aileleri ve hocaları tarafından sınıfta 3 ay boyunca okundu. Ardından çocuklar boya kalemleri ile ilk önce hayal ettikleri hikayeleri resme döktü. Ardından hocalarının ve ailelerinin de yardımı ile tamamen kendi cümleleri ile hikayeleri yazıya döküldü. Bu hikayeler her öğrencinin ayrı ayrı olmak üzere kitaba görüştürülerek basımı yapıldı. Basılan bu kitaplar minik yazarların imza gününde Altınyıldız İlköğretim Okulu'nun bahçesinde satışa sunuldu. Elde edilen gelirin tamamı okul yönetimi tarafından TEMA Vakfı'na gönderilecek.

"Kendi kitaplarını resimlemeye başlıyorlar"

Minik yazarların kitap yazmayı sevdiklerini dile getiren Altınyıldız İlköğretim Okulu Müdürü Abdulvahap Ateş,"Minik yazarların imza günü ama onlar okuma yazma bilmiyor. Öncelikle anasınıfına giden öğrencilerimize öğretmenleri kitap alarak okutuyorlar. Bu kitaplar okunurken öğrencilerimiz kendi kafalarında bir kitap nasıl yazılır diye canlandırıyorlar. Kitaplarının kahramanları oluşturulup, kendi kitaplarının kahramanlarını yazmaları konusunda telkin ediliyor. Kendi kitaplarını resimlemeye başlıyorlar. Öğretmenleri ile birlikte o kitapların üzerine bir şeyler ekleyerek kendi hikayelerini yazmış oluyorlar. Biz bunları matbaada basıyoruz ve satışını burada yapıyorlar" diye konuştu.

"Önce Çizdik sonra boyadık"

Kitabında Zeynep isimli bir kahraman ve köpeği arasında geçen bir hikayeyi anlatan anasınıfı öğrencisi Nefise Hüma Koyuncu, "Kitabı oluşturmak için önce çizdik. Sonra çizdiklerimizi boyadık. Daha sonra babamla birlikte hikayemizi yazdık. Kitabımda Zeynep bir gün babasıyla beraber ekmek almaya gidiyor. Giderlerken bir köpek sesi duyuyorlar. Zeynep ile köpek arasında geçen bir hikaye yazdık" ifadelerini kullandı.

"İnternetten dinozor resimlerine baktık"

Kitapları çok sevdiğini dile getiren anasınıfı öğrencisi Gizem Evbulan, "Teyzemin bilgisayarı vardı oradan beraber resimler çizdik. Resimleri ben yaptım. Kitabımda dinozor resmi vardı onu yapmak için internetten dinozor resimlerine baktık öyle çizdik. Kitapta kaybolan bir dinozor var. Bu dinozorun annesi kuşa dönüşüyormuş. Sonra pencereden gidiyormuş" diye konuştu.

Anasınıfı Öğretmeni Gülay Kılıçkoca, minik öğrencilere çok sayıda kitap tavsiyesinde bulunduklarını ve bu kitapları aileleri ile birlikte okumalarının yazdıkları hikayelere oldukça faydası olduğunu belirtti. Anasınıfı öğretmeni Zeynep Sönmez ise çocukların kitapları sevmeleri için böyle bir proje yaptıklarını ifade ederek, "Çok okumayan bir toplumuz bunu da çocuklarımıza kitapları sevdirerek aşacağımızı düşündük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA