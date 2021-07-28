Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek
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Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek

Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek
Hürriyet - Haberler | Magazin

BODRUM'DAKİ EVE ÖZEL MİSAFİRLERSezen Aksu'nun önceki gün özel misafirleri vardı.

BODRUM'DAKİ EVE ÖZEL MİSAFİRLER

Sezen Aksu'nun önceki gün özel misafirleri vardı. Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, sanatçıyı Bodrum'da ziyaret etti. Çift, geçtiğimiz günlerde 67'nci yaşını kutlayan Minik Serçe'ye doğum günü hediyesi de getirdi. Aynı gün evin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek getirildi. Çiçekleri gönderen kişi merak konusu oldu.

SAÇLARINI TARADI, MAKYAJ YAPTI

Yaklaşık yarım saat kaldığı evde duş alan Alina Boz, başında havluyla dışarı çıktı. Bahçeye park ettiği aracına yönelen oyuncu, bagajı açıp eşyalarını çıkardı. Aracının bagajını gardırop gibi kullanan Boz, önce saçlarını taradı, ardından makyaj yaptı. Yeniden eve dönen oyuncu, akşamı Aksu ve Özer'le geçirdi. 

 Dışarı çıkmıyor

Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum'daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

Kaynak: Hürriyet

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