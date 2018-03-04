Minik Öğrencilere Sportif Faaliyetler Tanıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde spor salonuna götürülen 50 anaokulu öğrencisine, çalışanlar tarafından sportif faaliyetler hakkında bilgi verildi.

İlçe merkezindeki anaokullarında bulunan 50 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde sporu sevdirmek ve sportif faaliyetler hakkında bilgilendirmek için spor salonuna getirildiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, öğrencilerin soruları karşısında soğuk terler döktüklerini belirtti. Çelik "İlçemizde bulunan bazı anaokullarındaki 50 öğrenci, spor faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeleri için öğretmenleri eşliğinde spor salonuna getirildi. Minik öğrencilerimizi spor salonunda çalışan antrenörlerimiz ve diğer personellerimiz karşılayarak salonumuzda bulunan sportif faaliyetlerde kullandığımız araç ve gereçler hakkında bilgi verdi. Minik öğrencilerimizin çok meraklı soruları karşısında soğuk terler döktük. Öğrencilerimize spor dallarını tanıtarak nasıl oynandığı hakkında bilgi verdik. Antrenörlerimiz eşliğinde bazı spor dallarını yapmaya çalıştılar. Spor salonu cıvıl cıvıl çocuk sesleri ile doldu. Bu durum bizleri çok mutlu etti" dedi. - BATMAN