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Minik öğrencilerden İdlip için yardım kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minik öğrencilerden İdlip için yardım kampanyası

Yozgat'ın Sorgun Özcan Yıldırım İlkokulu öğrencileri "Soğuk üşütür, iyilik ısıtır" yardım kampanyasına destek verdiler.

SORGUN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun Özcan Yıldırım İlkokulu öğrencileri "Soğuk üşütür, iyilik ısıtır" yardım kampanyasına destek verdiler.

Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından İdlip için başlatılan yardım kampanyası için toplanan Bin TL Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış'a teslim edildi.

Sorgun Özcan Yıldırım İlkokul Müdürü Mehmet Ünlü, Sorgun Müftülüğü tarafından organize edilen "Soğuk üşütür, iyilik ısıtır" yardım kampanyasına okul öğrencilerinin duyarsız kalmadığını belirterek "Yardım kampanyasına okulumuzun hemen yanında bulunan Mehmet Karca Camii İmamı Umur Altun hocam, bizden kampanya için destek istedi. Bizde öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz olarak bin TL topladık. Topladığımız bu parayı camii imamımız Umur Altun hocam ile birlikte Sorgun İlçe Müftümüz sayın Mustafa Kayış beye teslim ettik" dedi. - YOZGAT

Minik öğrencilerden İdlip için yardım kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Özcan Yıldırım, Türk Lirası, Yozgat, Sorgun, Yerel, Haberler

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