Minik müzisyenlerden çevrimiçi konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik müzisyenlerden çevrimiçi konser

Minik müzisyenlerden çevrimiçi konser
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nin küçük öğrencileri, çevrimiçi olarak konser verdi.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nin küçük öğrencileri, çevrimiçi olarak konser verdi. Müzik Akademisi'nde piyano ve keman eğitimi alan 21 öğrenci tarafından gerçekleştirilen konser büyük beğeni kazandı.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi, COVID-19 salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdürmeye devam ediyor. Çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı bulan öğrenciler, eğitim yılı sonu konseri ile de becerilerini bir kez daha ortaya koydu.

KONSER HEYECANI

Salgının zor koşullarına karşın uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam eden öğrencileri, her yıl yaşadıkları konser heyecanından mahrum bırakmamak adına çevrimiçi konser düzenlediklerini belirten YÜSEM yetkilileri, "Öğrencilerimiz eğitmenleri ile birlikte belirledikleri eserlere çalıştılar. Tamamen konser kurallarına uyarak; konsere uygun giyinen ve izleyicisini selamlayarak performans sergileyen öğrenciler, büyük beğeni kazandı. Müzikseverler konseri https://tv. yasar. edu. tr/yusem-muzik-akademisi-bahar-konseri/ adresinden izleyebilir" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Demir Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol Düm Tek Tek
Spor Serdar Aziz Jimmy Durmaz Mehmet Topal Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minik müzisyenlerden çevrimiçi konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:19:37. #1.15#

title