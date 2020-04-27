"Minik Leyla cinayeti" davasında yedi sanığın yargılanmasına devam edildi
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"Minik Leyla cinayeti" davasında yedi sanığın yargılanmasına devam edildi

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

'Minik Leyla cinayeti' davasında yedi sanığın yargılanmasına devam edildi
27.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:59

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı olan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı.

Ailenin avukatı Mahmut Çarboğa, sanık avukatları ile Ağrı Barosu Avukatı Ömer Fidan'ın da hazır bulunduğu duruşmada savunması alınan Aydemir, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde tutuksuz sanıkların beyanları alınmayan duruşma basın mensupları ve izleyicilere de kapalı gerçekleştirildi.

Ağrı Barosu Avukatı Ömer Fidan, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya katılımların kısıtlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Baro olarak duruşmaya katılımlarının kabul edildiğini belirten Fidan, "Duruşma kısıtlamalar nedeniyle sanığın tutukluğunun devamına ilişkin değerlendirmelerle devam etti. Sanık tutukluluğunun kaldırılmasını ve serbest bırakılmasını talep etti. Sanık avukatları da aynı talepte bulundular. Mahkeme heyeti talebi kabul etmedi." dedi.

Olayın geçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan tutuklu amca Yusuf Aydemir, baba Aydemir'in kuzeni M.A. Aydemir, kardeşi M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Minik Leyla cinayeti' davasında yedi sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: AA

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