Minik Kursiyerlerin Eserleri Görücüye Çıktı

Sivas Belediyesi tarafından yaz döneminde öğrencilere yönelik açılan kurslar tamamlandı.

Yaz kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıkarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaz tatilinde kişisel beceri kazanmaları ve farklı sosyal etkinliklere katılmaları amacıyla düzenlenen yaz dönemi kursları mezunlarını verdi. Resim, taş boyama, ahşap boyama, Kur'an'ı Kerim ve Arapça kurslarını alan öğrencilere sertifikaları verildi.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Halk Eğitim Müdürü Rukiye Toy, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İlhan Karakoç ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Yaz döneminde çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına başlatılan çalışmaların meyvelerini verdiğini belirten Aydın, çocukların tatilini daha eğlenceli kılmak, tatili eğlenceli kılarken de birtakım beceriler kazandırmak adına bu programları başlattıklarını söyledi.

Programın başarıyla sonlandığını dile getiren Aydın, "Öncelikle bu süreçte emeğini esirgemeyen tüm eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz bu şehre hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Temel hedefimiz Sivas'ı daha iyi noktalara taşımak, bizim çocuklarımızı daha donanımlı bireyler haline getirmek, onları her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Bu kapsamda böyle bir çalışmanın yapılmış olması gerçekten takdire şayan. İnanıyorum ki bu yaz döneminde çocuklar hem eğlendiler, hem bir takım yeni beceriler kazandılar, hem de sosyal yönlerini güçlendirdiler birçok bilgi ve birikim elde ettiler." dedi.