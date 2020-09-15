Küçük kız, çakmakla oynarken kendisini yaktı
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Küçük kız, çakmakla oynarken kendisini yaktı

"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız" uyarısının önemi Bilecik Bozüyük'te meydana gelen olayda bir kez daha ortaya çıktı. Küçük kız, kendisini yaktı.

Küçük kız, çakmakla oynarken kendisini yaktı
15.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:44

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, babasının çakmağı ile oynayan küçük kız kendini yakarak ağır yaralandı.

KIYAFETLERİ ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesinde ikamet eden bir ailenin 6 yaşındaki kızı Damla G. babasının çakmağı ile oynarken üzerinde kıyafetler bir anda alev aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Küçük kızın çığlıklarıyla olayın farkına varan aile hemen müdahale etti. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşarak yaralanan küçük kız, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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