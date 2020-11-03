Minik Elif'in annesi ve kardeşlerini kurtaran ekip, enkaz altındaki zorlu anları anlattı

İzmir'i sallayan 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Elif Perinçek'in annesi Seher Perinçek ile kızları Elzem ve Ezel'i kurtaran ekip, o anları anlattı. Elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan, "Aramızda sadece bir kanepe vardı. Kanepeyi didik didik edip parçaladık. Ona ulaşmak için gece boyu çalıştık" dedi.

Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan Elif Perinçek'in annesi Seher Perinçek ile kızları Elzem ve Ezel'in kurtarılmasında kritik rol oynayan ekiplerden GEA derneğinden arama kurtarma gönüllüleri, gemi mühendisi Eda Karakaş ve elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan o anları anlattı.

"İNANILMAZ BİR KADER BİRLİĞİYDİ"

Elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan, "Seher Hanım'ın sesini duyduk. Boşluklardan birine 'sesimi duyan var mı?" diye bağırdığımızda o da karşılık verdi 'ben buradayım" diye. O bize yardımcı olmaya çalıştı biz de ona. İkizlerini kendi yanına almış, cenin pozisyonunda yaşam üçgenini oluşturmuşlar. Bilinçli bir aileydiler. Aramızda sadece bir kanepe vardı. Kanepeyi didik didik edip parçaladık. Onu bir iple çektik. Ona ulaşmak için gece boyu çalıştık. Sağlık ekipleri birlikte dışarı çıkardık. İnanılmaz kader birliğiydi. O kadar yapılan tatbikat belki de o 3 kişi içindi" ifadelerini kullandı.

"BİR BAĞ OLUŞUYOR"

Gemi mühendisi Eda Karakaş, "İlk temas kurulan andan itibaren artık bir bağ oluşuyor. Sesin sahibi ve görüntü eşleştiğinde herhalde en muhteşem an oluyor. Dün öyle üç kişiyle tanışma şansımız oldu. Gece ikide alınan haberin ardından öğleden sonra bir buçuk gibi çıkarma yaşandı" diye konuştu.

ELİF VE AYDA MUCİZESİ

İzmir depremi sonrası, Elif Perinçek ve Ayda Gezgin adlı kız çocuklarının yaşadıkları binaların enkazında bulunup sağ kurtarılmaları, afetin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

"AFETLERİN KAHRAMANLARI"

Arama kurtarma görevlileri, afetlerden hemen sonra canla başla ortaya koydukları çabayla, "Afetlerin kahramanları" olarak değerlendiriliyor.