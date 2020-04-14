Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril'in anne ve babasına olan özlemi duygulandırdı.

Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı SİVAS - Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril'in anne ve babasına olan özlemi duygulandırdı. Sivas'ta yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Sevim Çelik ve Paramedik Ersoy Çelik çifti, Korona virüs dolayısıyla yoğun günler geçiriyor. Çelik çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril, günün çoğunu anne ve babasından ayrı kaldı. Minik Beril'in uzun bir aradan sonra anne ve babasını mesai dönüşü kapıda karşıladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Minik Beril'in anne ve babasına özlemi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kaynak: İHA