Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı

04.10.2020 01:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 02:03
Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı

BURSA'da, karşı yönlerde gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Fulya Yağmur Uyar (32) yaralanırken, aynı araçta bulunan bebeği 8 aylık Alexander Deniz Uyar, bebek koltuğu sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

BURSA'da, karşı yönlerde gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Fulya Yağmur Uyar (32) yaralanırken, aynı araçta bulunan bebeği 8 aylık Alexander Deniz Uyar, bebek koltuğu sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Fulya Yağmur Uyar yönetimindeki 16 FZD 58 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Tevfik Eryılmaz'ın (38) kullandığı 20 AEB 322 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Fulya Yağmur Uyar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılırken, bebek koltuğunda bulunan 8 aylık bebeği Alexander Deniz Uyar ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fulya Yağmur Uyar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fulya Yağmur Uyar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı
Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 02:03:02. #1.15#
title