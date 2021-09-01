MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı Salih Ayrancı (78), ağır yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı Salih Ayrancı (78), ağır yaralandı. Kaza yerinde toplananlar, ambulans gelene kadar Ayrancı'yı güneşten korumak için üzerine şemsiye tuttu.

Ortaköy'den ilçe merkezine yolcu taşımacılığı yapan Cihan Kurhan (41) yönetimindeki 16 AFG 200 plakalı yolcu minibüsü, sabah saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde yolda yürüyen Salih Ayrancı'ya çarptı. Savrulup başını yere çarpan Ayrancı, ağır yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar Salih Ayrancı'yı güneşten korumak için üzerine şemsiye tuttu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayrancı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Minibüs şoförü Cihan Kurhan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YARALIYI GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR - Haberler
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