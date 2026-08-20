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Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşlarındaki Cezire Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sumak toplamak için kırsal alana giden Cezire Avlukyarı'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve köylüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bölgeye AFAD ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Avlukyarı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, engebeli arazi şartları nedeniyle traktörle taşınarak cenaze aracına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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