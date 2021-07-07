Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, kavşaktan çıkan otomobile çarptı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Altınışık (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Barış Mahallesi 366 Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Yüksel B.'nin, idaresindeki 35 APN 187 plakalı minibüs, 366 Sokak'tan çıkan Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve minübüs önce kaldırımdaki dubalara ardından ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, durumu iyi olan minübüs şoförü Yüksel B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Altınışık hastanede yapılan tüm müdahalelere ragmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Altınışık'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

 


Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Minibüsün çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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