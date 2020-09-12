Minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı
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Minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı

Bağcılar'da bir minibüsün arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

12.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:06

Bağcılar'da bir minibüsün arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yolu'ndan Ankara istikametine giden Abdulkerim Fırat'ın 59 RK 237 plakalı otomobili, İSTOÇ yakınlarında arızalandı.

Yolda durarak çekici çağıran Fırat'ın aracına, bu sırada aynı istikamete giden Adem Güler yönetimindeki 34 ZC 9644 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Fırat, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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