Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOrdu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım'ın (57) hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ALTINORDU, ORDU (DHA) - KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım'ın (57) hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hasan E. yönetimindeki 28 NG 052 plakalı minibüsün geri geldiği, sırtı minibüse dönük olarak yokuş yukarı çıkan Haydar Yıldırım'ı altında kaldığı anlar yer aldı.
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