MİNİBÜSTE ÖZBEK KADINA TACİZE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
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MİNİBÜSTE ÖZBEK KADINA TACİZE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

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MİNİBÜSTE ÖZBEK KADINA TACİZE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İSTANBUL'da geçen yıl minibüsüne binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46) herkes indikten sonra taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılandığı davada mütaala verildi.

İSTANBUL'da geçen yıl minibüsüne binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46) herkes indikten sonra taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılandığı davada mütaala verildi. Duruşma savcısı, sanığın "Cinsel taciz" ve "Tehdit" suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti. Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İzzet A., ve müşteki Nodira M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Nodira M. "Ben yabancı olduğum için sanığa sert bir tepki veremedim. Korktum. Türkiye'den deport edilirim endişesindeydim. Sanık, beni dolmuşta zorla tuttu. Sanık bana ismini taksici 'Mehmet' olarak kaydetmemi söyledi. Sonradan isminin bu olmadığı ortaya çıktı" dedi. 

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, savcı  esas hakkıdaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanığın araçta tek kalan müştekinin inmesine araç kapısını açmayarak engel olduğu belirtildi. Sanığın, müştekiye cinsel amaçlarına yönelik sözler söylediği de öne sürülen mütalaada, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu kaydedildi. Mütalada, sanığın "Cinsel taciz" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsini talep edildi. Duruşma, sanık ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelendi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özbekistan uyruklu Nodira M., 28 Temmuz 2020 günü Topkapı'ya gitmek istediğini belirterek Yüzüncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi. Bir süre ilerleyen minibüs, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelince yolcular indi. Nodira M. minibüste kimse kalmadığını gördü. Minibüs şoförü İzzet A. da  iddiaya göre Nodira M.'ye "Tanışalım, arkadaş olalım. Para lazımsa veririm. Sana yardım ederim, para veririm" diyerek tacize başladı. "Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" diyerek tacizine devam eden şoför İzzet A.'nın sözlerinden rahatsız olan Nodira M, "Ne diyorsun, ben evliyim. İndir beni" diye karşılık verdi. Ancak minibüsü durduran şoför İzzet A. "Bir şey olmaz, evli olabilirsin. Numaranı ver tanışıp arkadaş olalım" diyerek müştekiyi taciz etmeye devam etti. Kapıyı açmayan şoför İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. Şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve kapıyı da açmamasından korkan Nodira M., telefon numarasını verdi. Şoför İzzet A. numarayı aldıktan sonra kapıyı açarak Nodira M.'nin inmesine izin verdi. Şoför İzzet A. daha sonra müşteki Nodira M.'ye "Beni ara" şeklinde mesaj attı. Olayı öğrenen Nodira M.'nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu'nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi. Nodira M. avukat Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine İzzet A. hakkında dava açıldı. 

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-ARŞİV


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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