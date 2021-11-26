Minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Haberler | Güncel
Minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü Ahmad Almansour (35) ve Iraklı Hadi Neçmi Said Yetim (25) tutuklandı.

Konya-Adana yolu Karapınar yakınlarında, 23 Kasım'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Ahmad Almansour'un kullandığı 07 MA 3334 plakalı minibüsü durdurdu. Koltukları bulunmayan ve camları kapalı olan minibüste yapılan aramada 1'i Iraklı ve 11'i Suriyeli olmak üzere 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere toplam 22 bin 692 TL ceza uygulandı. Göçmenlerden 11'i, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan minibüs sürücü Ahmad Almansour ve Irak uyruklu göçmen Hadi Neçmi Said Yetim ise gözaltına alındı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 kaydının olduğu anlaşılan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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