Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Habipler-Pirinççi Yolu'nda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Habipler-Pirinççi Yolu'nda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında Habipler - Pirinççi köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Y.E yönetimindeki 34 LC 8478 plakalı otomobil ile 34 DZK 624 plakalı minibüs keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabilen otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Y. E ile eşi S.E yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı kadın ve kocasının yardımına koştu. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın gerçekleştiği yolda jandarma ekipleri çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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