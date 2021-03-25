Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi yönüne giden Ömer P. yönetimindeki 71 AAN 973 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Ahmet U. yönetimindeki 44 BZ 956 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile yolculardan Mehmet P., ve Gamze Gül P. yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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