İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu
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İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu

07.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:48

İstanbul'da kötü giden işleri nedeniyle ek hat ve güzergah talep eden bir grup minibüsçü, İBB binasına konvoy halinde gitmek isterken polis tarafından Harem'de durduruldu.

Gebze-Harem hattında toplu taşımacılık yapan minibüsçüler mağduriyetlerini dile getirmek için eylem yaptı.

KONVOY HALİNDE İBB BİNASINA GİTMEK İSTEDİLER

Harem'de toplanan Gebze-Harem hattında çalışan minibüsçüler, Kadıköy ile Yakacık, Pendik ve Kartal arasında taşımacılık yapan minibüsçülerle Uzunçayır'da buluşup konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne gitmek istedi. Polisin izin vermediği minibüsçüler araçlarına binerek harekete geçti.

İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu

EKİPLER GEÇİŞE İZİN VERMEDİ

Bunun üzerine yolu kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi. Ardından kısa bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler yürümek isteyince çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu

Burada da polisle minibüsçüler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Minibüs sahipleri ve sürücülerinin Harem'de bekleyişi sürüyor.

İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu

"UKOME SORUNLARIMIZI ÇÖZMÜYOR" İDDİASI

Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, kentteki metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma hatlarının devreye girmesiyle ekonomik kazançlarının düştüğünü, ailelerine bakmakta zorluk çektiklerini ve mağdur olduklarını belirterek, 14 aydır İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün sorunlarını çözmediğini iddia etti.

Yılmaz, İBB'ye giderek sorunlarını çözmek istediklerini dile getirdi.

İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları (26)
DF: Herşey çok güzel oluyor. Daha beter olmanız dileğiyle.
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KIRMIZI.: 2 kg makarna 1 kg çay''a gelmişlerdir . .
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HFF: ULKENİN HALİNE BAK
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