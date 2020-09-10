Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü karşıdan gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

10.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:57

Düzce'nin Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon başında kalp krizi geçiren Hakkı Keskin'in kullandığı 81 FM 887 plakalı Dacia marka otomobil ile karşı yönden gelen Kenan B.'ın kullandığı 81 AN 076 plakalı Ford Trasnsit marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi minibüs sürücüsü Kenan B. yaralanırken, otomobil sürücüsü Hakkı Keskin, araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil içinden yerden çıkarıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Acil sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürülen yaralı otomobil sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Hakkı Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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