Minibüs, belediye otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı
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Minibüs, belediye otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ'de belediye otobüsüyle çarpışan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:20
Minibüs, belediye otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı

'de belediye otobüsüyle çarpışan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- Karayolu Sümer Kavşağı'nda meydana geldi. Eyüp Yılmaz yönetimindeki 20 BLD 76 plakalı belediye otobüsü, Mehmet Gürel yönetimindeki 20 ACC 919 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Gürel ile beraberindeki Abdullah Erol ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
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