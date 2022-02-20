Minibüs ağaca çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

Antalya karayolu üzerinde kontrolden çıkan minibüs ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Sütçüler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 32 ACH 126 plakalı minibüs, henüz adı bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine Isparta ve Burdur AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 yolcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra hastanelere kaldırıldı.