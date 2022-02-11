Minia Besni projesi hayata geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Minia Besni projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Besni ilçe merkezine 5 bin 112 metrelik bir alanda ilçeye yakışır bir park yaptıklarını dile getiren Başkan Emre, "Besni'miz için sosyal donatı alanlarının artırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 Seçimlerinden önce yapacağımız projeler arasında yer verdiğimiz Minia Besni projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Erdemoğlu Mahallemizde 5 bin 112 M2'lik alanda yapımına başladığımız Minia Besni park alanımızda M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi ile Güney Doğu Anadolu'nun eski yerleşim merkezlerinden birisi olan ilçemizde hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürden günümüze kalan zengin mimari mirası 1/ 15 ölçekte asıllarına uygun olarak minyatürlerini yaptırıyoruz. Bu alanımızı hem açık hava müzesi olarak, hem de vatandaşlarımızın rahatça nefes alacakları bir park alanı olarak hazırlıyoruz. Allah'ın izni ile şuan yapımı neredeyse tamamlanan alanımızı en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel