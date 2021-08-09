Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı. Öztel'in paylaşımına "Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın" yazması dikkat çekti.

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, son olarak peş peşe mini şortlu fotoğraflarını paylaştı.

"BEN KİMSENİN KADINI OLMADIM"

42 yaşındaki Öztel'in pozlarından çok yazdığı not dikkat çekti. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Havva Öztel, paylaşımına "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin. Doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın" notunu ekledi.

Havva Öztel'in pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Havva Öztel'in pozları...

Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
'Diliniz tutulacak' diyen Şahan Gökbakar, yangında küle dönen ormanların son halini paylaştı
"Diliniz tutulacak" diyen Şahan Gökbakar, yangında küle dönen ormanların son halini paylaştı
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (2)
SELAMİ AKKAYA: aleyna göktenmi indi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUSTAFA ÖZKAN: Yazık beya. Insan üzülüyor.
Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Alex Teixeira Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mini şortlu pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:22:08. #1.16#

title