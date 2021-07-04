Minecraft'ta 2021 Bağımsızlık Günü Nasıl Kutlanır?
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Minecraft'ta 2021 Bağımsızlık Günü Nasıl Kutlanır?

Minecraft'ta 2021 Bağımsızlık Günü Nasıl Kutlanır?
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Resmi olarak 4 Temmuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımsızlık Günü olarak da bilinir. Özel tatili kutlamanın pek çok farklı yolu var, Minecraft'ta bile.

Resmi olarak 4 Temmuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımsızlık Günü olarak da bilinir. Özel tatili kutlamanın pek çok farklı yolu var, Minecraft'ta bile.

Minecraft

Mojang Studios'un herhangi bir özel etkinliğe ev sahipliği yapıp yapmayacağı veya Minecraft'ta Bağımsızlık Günü için özel bir şey yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda henüz bir haber yok. Ancak bu, etkinliği oyun içinde kendiniz kutlayamayacağınız anlamına gelmez. Kutlamanın en iyi yollarını düşünmeye çalışırken kafanı kaşıyor olabilirsin.

Minecraft'ta 2021 Bağımsızlık Günü'nü kutlamanın en iyi ve en yaratıcı yollarından biri, kendi havai fişek gösterinizi kurmaktır. Şimdi, bu oldukça zor olabilir, çünkü doğru yapmak istiyorsanız biraz redstone bilgisi gerektirir.

Havai fişekler kendi isteğinize göre kolayca yerleştirilebilir ve bırakılabilir, ancak bunun eğlencesi nerede? Ayrıntılı bir redstone işlemi kurun ve kendi havai fişek gösterinizi yaratın. Redstone yapılarına aşina değilseniz, bazı YouTube eğitimlerine göz atmanızı öneririz.

YouTuber BlenDigi'nin bir havai fişek gösterisi ayarlama konusunda harika bir öğreticisi var, bu yüzden videoyu aşağıya ekledik.

Bu Amerikan tatilini kutlamanın bir başka harika yolu da yapılarınızda yaratıcı olmaktır. Yaşadığınız toprak kulübeden kurtulmanın ve Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için dev bir beyaz ev inşa etmenin zamanı geldi.

Veya neden son zamanlarda 1.17'de eklenen yeni bakır bloklardan özgürlük heykeli yapmıyorsunuz? İmkanlar sonsuzdur.

Ayrıca indirilebilecek çok sayıda mod ve harita vardır. Kendi modlarınızı indirmek ve yaratıcı olmak için veya 'a gidin.

Kaynak: Turkmmo

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