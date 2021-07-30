Minecraft oyuncusu okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı!

Özel bir Minecraft üreticisi, bir okyanusun tam orasına bir üs inşa etmek için 6 ay harcadı. Reddit hesabı üzerinden devasa yapının ekran görüntülerini paylaştı!

Minecraft, oyuncular tarafından yapılan büyük ölçekli inşaat projeleriyle tanınır. Özel bir Minecraft üreticisi okyanusun ortasında inşa ettiği devasa yapının ekran görüntülerini paylaştı.

Reddit kullanıcısı Silver22O2 tarafından paylaşılana göre, Minecraft'ın gömülü hazinelerinin ve gemi enkazlarının bulunduğu okyanusun ortasında etkileyici bir hayatta kalma üsttü inşa etmeleri yaklaşık 6 aylarını aldı.

"EN ZOR KISIM SU İLE DOLU ALANI BOŞALTMAKTI"

Alan, yaşanabilir bölgeyi okyanus sularından ayıran uzun bir cam duvarla çevrilidir. Dairesel taban 200 blok çapındadır ve tam merkezde bir okyanus anıtı yer alıyor. Yazarın gururla paylaştığı ekran görüntülerine bakılacak olursa anıt, birkaç ekleme ile yaşam alanına dönüştürülmüş. Silver22O2'ye göre, bu süreçte en zor kısım, tabanı inşa etmeden önce geniş bir alanı boşaltmaktı. Oyuncu, sudan kurtulmak için dairesel kum duvarları ve süngerleri bir arada kullandı.

Minecraft on yıldan fazla bir süredir oyun dünyasında yer alıyor. Bu süre zarfında popüler sandbox video oyunu hayranları, inşaat ve tasarım deneyimlerini daha hızlı hale getirmek için çok sayıda geçici çözüm ve mod icat etti. Günümüzde herkes basit bir mod veya birçok düzenleme uygulaması ile bütün bir okyanusu boşaltabilir. Silver22O2'nin yapım sürecine olan bağlılığı bu sebeple oldukça etkileyici ve değerlidir. Hazır araçlar kullanmak yerine oyuncu tamamen kendi çabalarıyla ekleyici bir yapı yarattı.