Minecraft Oyuncu Sayısı ile Rekorlar Kırmaya Devam Ediyor Basit yapısı, yaratıcı içeriği ve neredeyse tost makinesi ile bile oynanabilmesi sayesinde oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Minecraft dün itibarıyla on bir yaşına girmiş oldu.

Basit yapısı, yaratıcı içeriği ve neredeyse tost makinesi ile bile oynanabilmesi sayesinde oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Minecraft dün itibarıyla on bir yaşına girmiş oldu. Artık sıradanlaşan ve eskiyen yapısına karşın Minecraft oyuncu sayısı ile rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Minecraft Oyuncu Sayısı Ne Kadar Oldu?

Mojang Studios tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Minecraft'ın toplam oyuncu sayısı 200 milyon sınırını geride bıraktı. Salgının etkisi ile tekrar popüler hale gelen Minecraft'ta geçtiğimiz ay içerisinde yeni oyuncularda yüzde 25, çok oyunculu oyunlarda ise yüzde 40 oranında büyüme gözlemlendi.

2016 yılında, yani yedi yılda 100 milyon sınırına ulaşan oyunun ilerleyen zamana ve değişen trendlere karşın sadece dört yılda 100 milyon satış daha yapması temelde oldukça etkileyici bir başarı olarak görülebilir. Nitekim aylık oyuncu sayısı da 126 milyon olan oyunun hala çok ama çok popüler olduğu görülüyor.

Minecraft Dungeons Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft ve Mojang Studios tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Minecraft Dungeons 26 Mayıs 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyunun ilk etapta Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkış yapacağı belirtildi. Ayrıca oyunun geliştirme sürümüne ait yaklaşık kırk beş dakika uzunluğundaki görüntüler de oyuncularla paylaşıldı.