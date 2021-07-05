Minecraft İçin Renk Körü ve Disleksi Doku Paketleri Yayınlandı

Minecraft dünya çapında bir fenomen olsa da birkaç kusuru mevcuttu.

Minecraft dünya çapında bir fenomen olsa da birkaç kusuru mevcuttu. Renk körlüğü çeken oyuncular Mojang'ın sanal alanından tam olarak yararlanamıyordu. Ancak bu durum StitchYYT olarak bilinen geliştirici sayesinde değişti. StitchYYT, renk körleri için özel bir doku paketi tasarladı.

isimli bu seti oluşturmak geliştiricinin 8 ayını aldı. Bu süre zarfında StitchYYT, Discord üzerinden renk körü kişilerle iletişime geçti. Onların desteğiyle, oyunun sonraki öğelerini renk körü kullanıcılar için kolayca ayırt edilebilecek şekilde tasarladı. Bu, yeni bir renk paleti, bireysel cevherler için benzersiz şekiller ve ekipmanın görünümünde değişiklikler kullanılmasını gerektiriyordu.

Paketin piyasaya sürülmesi, topluluktan çok olumlu bir yanıt aldı. Reddit kullanıcıları, girişimin yanı sıra projenin uygulanmasını da övdü. Birçok kişi Faithless'in kendileri için Minecraft'a geri dönmek için bir neden olduğunu itiraf etti.

Ek olarak, paket, disleksi olan insanlar için okumayı kolaylaştıran oyuna özel bir yazı tipinin yanı sıra, tripofobiden muzdarip oyuncular arasında olumsuz bir tepkiye neden olmayan Endu taşının yeni dokularını da tanıttı. Ancak StitchYYT, bunun işinin sonu olmadığını ortaya koydu. Yakın gelecekte, oyuna eklenen nesne dokuları ile paketi tamamlamayı planladığını söyledi.

Reddit'teki yorumlardan birine yanıt olarak yaratıcı, Minecraft'ın java sürümü için tasarlanan sürümde durmayı düşünmediğini de ortaya koydu. Planları arasında, Faithless paketini Minecraft Marketplace'e getirmeye çalışmak da yer alıyor, bu da oyunun Bedrock versiyonunun kullanıcılarının kolaylaştırmadan faydalanmasını sağlayacak.

Kaynak: Turkmmo