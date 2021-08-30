Mine Tugay'dan konuşulan fotoğraflar

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Zalim İstanbul' dizisi ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 'Hükümsüz' dizisine konuk olan Mine Tugay, uzun süredir tatil yapıyor. Oyuncu, çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada konuşuluyor. İşte detaylar...

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Mine Tugay, tatil sezonuna devam ediyor. Yeni sezon için senaryo okumaya devam eden güzel oyuncu, mayokinili pozunu paylaştı. Şapka ve gözlük takan Tugay'ın fit vücudu dikkat çekti.

Tatilden çektiği video ve fotoğrafları sayfasında yayınlayan Tugay, hayranlarından iltifat mesajları alıyor. Son yaptığı soru-cevap kısmında yalnız olduğunu belirten oyuncu, tatilini köpeğiyle yapıyor.

Deniz kenarında yürüyüş yapan Tugay, "Deniz, güneş ve gülümsüyor" diye yazdı. Oyuncu, Instagram'ın hikayesi bölümünden de bikinili karesini de yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin