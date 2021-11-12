Mine Kırıkkanat kimdir? Gazeteci Mine Kırıkkanat neden ve kimler tarafından saldıraya uğradı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren gazeteci Mine Kırıkkanat bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Kadıköy'de tartıştığı yabancı çiftin saldırısına uğrayan Kırıkkanat, hastaneye kaldırıldı.

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Mine Gökçe Kırıkkanat (d. 1951, Ankara) Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan Gazetesi'nde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.

Fransa'da yayınlanan en son romanı, Bir Gün Gece'dir (La Malediction de Constantin, Ed. Metailie 2006).

Mine Kırıkkanat çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

MİNE KIRIKKANAT NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Dün saat 16.30 sıralarında Mine Kırıkkanat ve bebek arabasıyla önde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için çifte tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın Turist saldırdı.

ERKEK TURİST TOKAT ATTI

Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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