MİNAREYE YILDIRIM DÜŞTÜ, İMAMIN ARACI HASAR GÖRDÜ

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, etkili olan sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, etkili olan sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin külah kısmındaki alemi ve kopan beton parçaları, düştüğü cami avlusunda park halindeki imama ait otomobilde hasara neden oldu.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Sayaca Mahallesi'ndeki Kazancı Cami'inde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesiyle hasar gören minareden kopan beton parçaları ile alem cami avlusunda, görevli imam Resul Çelik'e ait, 52 AAE 567 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtilirken, minarede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, minarede paratoner olmadığı öğrenildi.

'ALLAH'IM BETERİNDEN KORUSUN'

Olayı anlatan Yeni Sayaca Mahallesi Muhtarı Dursun Berçin, 'Görüldüğü gibi minaremiz yıkıldı ve imamın aracına zarar verdi. Can kaybımız ve yaralananımız yok çok şükür, Allah'ım beterinden korusun inşallah. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakmasını duydum. Namaz vakti değildi o yüzden boştu, buna da şükür' dedi.

'UCUZ ATLATTIK'

Yıldırım isabet eden caminin imamı Resul Çelik de, 'Büyük bir gürültü ile dışarı çıktığımızda minarenin tepesinin koptuğunu ve aşağıda aracımızın pert olduğunu, ağır bir hasar aldığını gördük. Çok şükür can kaybıyla karşılaşmadık, zaten en büyük tesellimiz budur. Olaydan yarım saat önce zaten çocuklar ve bazı vatandaşlar cami etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona çok şükür elhamdülillah, ucuz atlattık diyebiliriz' dedi.

'İNŞALLAH BÖYLE FELAKET YAŞANMAZ'

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir ise 'Cami 60 yıllık, çocukluğumuzdan hatırlıyoruz, el yapımı. Ustalarımız zamanın zor şartlarında yapmıştı. 60 yıl hizmet verdi, bu afetten dolayı şu anda mağduriyet yaşanıyor. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. İnşallah gerekli incelemeler yapılır, ona göre gereği yapılır diye düşünüyorum' ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı