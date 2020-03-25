Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Haberler
Adem Koç, Osmaniye, Güncel

Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

25.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:04
Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sakarcalık Camisinin minaresine 40 yıl önce leyleklerin yaptığı yuva her bahar göçle gelen yenilerine ev sahipliği yapıyor.

Köylülerin "Leylekli Cami" olarak da adlandırdığı caminin minaresinin en uç kısmındaki alem bölümünde bulunan leylek yuvası 40 yıldır bozulmadan duruyor.

Leyleklerin yoğun yaşam alanı olduğu için Sakarcalık köyü, Osmaniye'de leylekli köy olarak da biliniyor.

Gelmelerini dört gözle beklediklerini belirttiği leyleklerin yuva yaptığı caminin imamı Adem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce göreve başladığı köyün namını çok önceden bildiğini anlattı.

Böyle bir camide görev yaptığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Koç, "Köyde yediden yetmişe kimle konuşursanız bu leyleklerin 40 senelik mevzusunu anlatır. 40 senedir her yıl bu yuvaya gelen leylekler yavrularını büyütüp daha sonra göç ediyor. Her sene 2 ya da 3 yavruları olur. Bu sene de iki leyleğimiz geldi ve kuluçkaya yattı. İnşallah tüm köylüler olarak yavrularını bekliyoruz." diye konuştu.

Caminin adının Sakarcalık Cami olduğunu ancak herkesin camiyi "Leylekli cami" olarak tanıdığını belirten Koç, "Köyümüzün adı bile 'Leylekli minareli köy' olarak daha çok biliniyor." ifadelerini kullandı.

Köyün adı "Leylekli köy" oldu

Köy muhtarı Yusuf Caner Toptaş da leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini söyledi.

Köyün adının Sakarcalık olmasına rağmen insanların köyü 'Leylekli köy' olarak tanıdığını kaydeden Toptaş, "1990'lı yıllarda bir dönem tek leylek geldi. Birkaç yıl eşi olmamasına rağmen yuvaya gelmeye devam etti. Daha sonra eşiyle gelmeye başladı. 40 yıldır o kadar afet, fırtına, yağmur olmasına rağmen leylekler köyümüze gelmeye devam etti." dedi.

Osmaniye ve çevre illerden birçok vatandaşın köye gelerek leylekleri görmek istediğini de belirten Toptaş, şunları söyledi:

"Leyleklerimizi duyan insanlar gelir, leyleklerin fotoğrafını çeker, imamımızdan ve bizlerden leyleklerle ilgili bilgi alırlar. Şubatın 27'si gibi gelen leyleklerimiz, Ağustosun 15'i gibi de göç eder. Yani 6 ay kadar köyümüzde onları misafir ediyoruz ve onlarla çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
CHP'li vekil 'Endişeler sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeler sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Engin Özkoç Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Idris Elba Serra Yılmaz Olga Kurylenko
Spor Falcao Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:32:46. #1.14#
title