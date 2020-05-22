MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
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MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz gün İzmir'de bir caminin minaresinden müzik çalınmasıyla ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu ve "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi.

22.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:54

İzmir'deki camilerin ses sisteminin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilerek şarkı çalınması skandalına tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamalarda bulundu. Siyasetin ve toplumun her zümresinin kınadığı olayla ilgili konuşan Semih Yalçın, "Kınamak yetmez, hesap sormak lazım" dedi.

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yalçın, "Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minaralerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasikınamalarla geçiştirilemez" dedi.

Minarelerden müzik çalmasına şimdiye dek yapılan en dikkat çekici yorum: Kirli bir planın işaret fişeği

"KİRLİ BİR PLANIN İŞARET FİŞEĞİ"

Yapılan skandalla ilgili kirli bir plan yorumunda bulunan Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir. İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz.Bu olup bitenlerin takipçisi olacak,millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmıştı. Türkiye'de gündem olan skandala gerek siyaset dünyasından gerekse sanat dünyasından herkes tepki göstermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir

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