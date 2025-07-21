2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, tercihlerin Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. 2024'te tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılmıştı. 2025 için de benzer bir tarih aralığı öngörülüyor. Mimarlık taban puanları 2025 kaç, Mimarlık kaçla kapattı, Mimarlık sıralaması geçen yıl kaçtı?

MİMARLIK BÖLÜMÜ 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

• Tercih Platformu: ÖSYM AİS sistemi üzerinden online yapılacak.

• Maksimum Tercih Hakkı: 24 lisans/ön lisans programı.

• Puan Türleri: TYT ile 2 yıllık, AYT ile 4 yıllık bölümler tercih edilebilecek.

2025 Mimarlık taban puanları, ÖSYM'nin resmi açıklamalarıyla netleşecek. Ancak 2024 verileri referans alınarak tahmini değerlendirmeler yapılabilir:

• 2024'te En Yüksek Taban Puan: İTÜ Mimarlık (%100 İngilizce) 541,234 (sıralama ~1.200).

• 2024'te En Düşük Taban Puan: Bazı vakıf üniversiteleri 250-280 puan aralığında (sıralama ~400.000) kapattı.

• Ortalama Sıralama: Devlet üniversitelerinde ilk 50.000, vakıf üniversitelerinde ilk 250.000.

Not : 2025 puanları, sınavın zorluk derecesi ve kontenjan değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

MİMARLIK BÖLÜMÜ DETAYLARI

Eğitim Süresi ve Müfredat

Süre: 4 yıl (hazırlık zorunluysa 5 yıl).

Puan Türü: Sayısal (AYT Matematik-Fen ağırlıklı).

Temel Dersler:

Mimari Tasarım

Yapı Malzemeleri

Şehir Planlama

Restorasyon Teknikleri

Bina Bilgisi Modelleme

Çalışma Alanları ve Kariyer

Unvan : Lisans mezunları "Mimar" olarak görev yapar.

İş Olanakları:

Kamu kurumları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler).

Özel sektör (mimarlık ofisleri, inşaat firmaları).

Akademik kariyer (yüksek lisans/doktora).

YKS 2025 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, tercih kılavuzunu sonuçların açıklandığı 22 Temmuz 2025'ten sonra yayınlayacak. Kılavuzda:

• Bölüm kontenjanları,

• Özel koşullar (yabancı dil hazırlık, yetenek sınavı),

• Puan türleri detaylı yer alacak.

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