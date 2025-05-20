Mimar Atik Sinan ile Mimar Sinan aynı kişi mi? Mimar Sinan elleri, parmağı kesildi mi?

Mimar Atik Sinan ve Mimar Sinan'ın aynı kişi olup olmadığı merak konusu oldu. Her iki isim de Osmanlı döneminde önemli yapıtlara imza atmış, mimariye büyük katkılarda bulunmuşlardır.Mimar Atik Sinan ve Mimar Sinan hakkındaki detaylar ve bilinmesi gerekenler bu haberde.

MİMAR SİNAN KİMDİR?

Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğan Sinan, Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniçeri olan Sinan, Kara Buğdan seferinde Prut nehri üzerine 13 günde kurduğu köprü ile Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı ve daha sonra başmimarlığa yükseldi.

Dünyada 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 364 eserde imzası bulunan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588'de 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Yukarıdan bakıldığında pergel görünümünde olan Mimar Sinan'ın türbesi, "şaheseri" olarak nitelendirilen Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.

Mimar Sinan üzerine birçok eser ve makale kaleme alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yüksek Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Sinan'ın yaşadığı dönemde miras olarak devraldığı erken devir Osmanlı mimarlığının yapım teknolojisini ve mimarlık anlayışını geliştirerek çok büyük adımlar attığını söyledi.

Mimar Sinan'ın yaşadığı çağ ve kendisinden sonra gelenler üzerindeki etkilerine değinen Saatçi, "Özellikle hem tasarım alanında hem de yapısal kuruluş açısından taşıyıcı düzenini mühendislik birikimi sayesinde çok ileri düzeye götürdü. Hem sürekli hem noktasal taşıyıcı elemanları, yapı detaylarını yeni çözümlere götürerek Osmanlı mimarlık tarihinde büyük bir devrim yaptı. Bu yanı ile Sinan hem Osmanlı coğrafyasında hem de dünya mimarisinde Osmanlı mimarisinin özgünlüğünü ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

MİMAR ATİK SİNAN KİMDİR?

Sinaüddin Yusuf bin Abdullahdaha çok Atik Sinan ve Âzadlı Sinan olarak bilinen Rum asıllı Osmanlı mimarı. 15. yüzyıl Osmanlı mimarlarının temsilcilerinden birisi sayılır; İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk ve en büyük yapılar topluluğu olan Fatih Camii ile külliyesinin (1463-1471) mimarıdır. Atik Sinan'ın günümüze kalan 1464 ve 1468 tarihli iki vakfiyesinden (bir vakfın koşullarını bildiren belge), ölümünden sonra, bütün mal varlığını İstanbul, Fatih'te yaptırdığı mescit, zaviye ve okula bağladığı anlaşılmaktadır. Belgelerde belirtilen zâviye ve okul günümüze kalmamıştır; mescitse, Mimar Atik Sinan adıyla değil, bitişiğindeki çeşmenin iki kumru kabartması nedeniyle, daha çok Kumrulu Mescit adıyla tanınmaktadır. Atik Sinan'ın mezarı da, mescidin hazîre bölümündedir.

MİMAR SİNAN'IN ELLERİ KESİLDİ Mİ?

Mimar Sinan"ın elleri kesilmiştir, ancak bu "Mimar Sinan" tanıdığımız ünlü Mimar Sinan değil, O'ndan 100 yıl önce yaşamış olan bir başka Mimar Sinan, Atik Sinan ismiyle de bilinen bir mimardır. Yani, Kanuni, II. Selim ve III. Murat döneminde yaşayan dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın elleri kesilmemiştir.