Asena Atalay'ın Bindiği Son Aracı Görenler "Nereden Nereye" Diyor
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Asena Atalay'ın Bindiği Son Aracı Görenler "Nereden Nereye" Diyor

Caner Erkin'le evli olduğu dönemde lüks otomobilleriyle adından söz ettiren Asena Atalay, şimdilerde mütevazi yaşamıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay'ın şaşalı hayatı geride kaldı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Caner Erkin ile evli olduğu dönemde en pahalı mağazalardan alışveri yapan, lüks otomobillere binen Asena Atalay'ın eski halinden eser kalmadı.

SAÇLARIYLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Önceki gün Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülenen Atalay, saçlarıyla yüzünü gizledi, koşar adım arkadaşının aracına bindi.

İşte Asena Atalay'ın yeni aracı;

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