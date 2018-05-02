Asena Atalay'ın Bindiği Son Aracı Görenler "Nereden Nereye" Diyor
Caner Erkin'le evli olduğu dönemde lüks otomobilleriyle adından söz ettiren Asena Atalay, şimdilerde mütevazi yaşamıyla dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay'ın şaşalı hayatı geride kaldı.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Caner Erkin ile evli olduğu dönemde en pahalı mağazalardan alışveri yapan, lüks otomobillere binen Asena Atalay'ın eski halinden eser kalmadı.
SAÇLARIYLA YÜZÜNÜ KAPATTI
Önceki gün Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülenen Atalay, saçlarıyla yüzünü gizledi, koşar adım arkadaşının aracına bindi.
İşte Asena Atalay'ın yeni aracı;
YORUMLAR (100)
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Sanki bu araba cok ucuz daCevap Yaz Yayından Kaldır
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ee ne demişler, ne oldun de meme li, ne olucam demeli!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çeneni kapatıp mutlu olmayı denemedin şimdi haset haset hasetCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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800 .000 bn tl aldığım aracımı nereye park ettiğimi unuttum bulanın olsun bisiklette işimi goruyomusCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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DEĞMİYORDU ZATEN CANER ERKİN E UÇTU UÇTU KONDU EEE İYİDE OLDU YANİ LAGINI BULDUCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır