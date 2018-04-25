Milyonluk Mücevherler Diyarbakır'da Sergilenecek

Diyarbakır'da 27 Nisanda açılması planlanan 2. Mezopotamya Mücevher Fuarında 500 milyon lira değerinde altın, pırlanta ve değerli taş sergilenecek.

Huzur ortamının sağlandığı ve turistlerin akın ettiği Diyarbakır önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra ikinci düzenlenecek olan Mezopotamya Mücevher Fuarı 27 Nisanda kapılarını açacak. Yaklaşık değeri 500 milyon lira olan 2 ton altın ile pırlanta ve değerli taşların sergileneceği fuar öncesinde oteller yüzde yüzlük doluluk oranına yaklaştı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan ile birlikte basın mensupları ile Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde bir araya geldi. Burada fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan Akkul, ikincisini düzenleyecekleri Mezopotamya Mücevher Fuarını 27 Nisan cuma günü saat 14.00'da açacaklarını söyledi. Akkul, "Bu fuar Türkiye'de ikinci büyük fuar özelliğini taşıyor. Fuarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından katılım sağlanacak. Uluslararası bir fuar olma özelliğini taşıyor. 100'e yakın katılımcı firmamız olacak. Bunlar başta İstanbul, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Giresun, Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden firmalar fuarımıza katılacak. Ziyaretçi anlamında Kuzey Irak bölgesi, İran ve farklı ülkelerden ziyaretçimiz olacak. Yaklaşık 5 bin kişilik bir ziyaretçi bekliyoruz fuarımıza sadece esnaf olarak" dedi.

5 milyon değerinde altından karpuz sergilenecek

Fuarın altın, pırlanta, elmas, gümüş, saat ve ilgili meslekle alakalı cihazları barındıracağını aktaran Akkul, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte biz aynı zamanda başta sektör olmak üzere Diyarbakır ve bölgeyi bir nebze de olsa olan algıdan çıkarmayı amaçlıyoruz. Tabi ki Mezopotamya Mücevher Fuarı Diyarbakır için bölge için çok önemli bir fuar. Şu anda otellerimizde boş yatak bulunmuyor. Ortalama 2 tonun üzerinde bir altın yatırımı olacak değerli taş, pırlanta ve elmasla birlikte fuarda ortalama 500 milyon liralık bir ürün olacak. Bu yıl da Diyarbakır'a has altından karpuz göreceğiz yaklaşık 5 milyon lira değerinde olacak."

Konuşmalarının ardından Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul ile Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan basın mensuplarını temsilen davetiye kartını Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek'e takdim etti. - DİYARBAKIR