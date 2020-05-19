Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
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Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı

Aksaray'da bir evden 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar para çalan kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonucu yakalandı.

19.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:12

Aksaray'da girdikleri evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüphelinin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Takipte zanlının sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, "Ciğerci İbo" lakaplı şüpheli Halil İbrahim A'yı (30) Altınkaya köyünde saklandığı evin çatısında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelinin, ocak ayında Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği öğrenildi.

Poliste 78 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli Halil İbrahim A'nın, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Haber Yorumları (1)
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