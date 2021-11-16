Milyonluk araçlarla yol kapatıp yarış yapan magandalar yakalandı

Hasdal- Göktürk yolunda yolu kapatıp milyonluk araçlarla yarış yapan 3 maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 5 bin 375 lira para cezası kesildi.

Hasdal-Göktürk yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücü İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, o sürücüleri tek tek tespit etti. Ekipler sürücülerim 34 GKH 25 plakalı gri renkli araç sürücüsünün Umutcan T. olduğu, 34 LMB 01 plakalı yeşil renkli araç sürücüsünün Sultan Ömer A. olduğu, 34 GC 0007 plakalı siyah renkli araç sürücüsünün ise Mükremin S. isimli şahıs olduğu belirledi.

YARIŞÇILAR YAKALANDI

34 GKH 25 plakalı araç sürücüsü Umutcan T.'ye "makas atmak, saygısızca araç kullanmak, şerit izleme ihlali"nden toplam bin 797 lira idari para cezası uygulandı. 34 LMB 01 plakalı araç sürücüsü Sultan Ömer A.'ya "makas atmak, yönelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, teknik değişiklik-renk, saygısızca araç kullanmak, şerit izleme ihlali" maddelerinden toplam 2 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

MİLYONLUK ARAÇLARA 5 BİN 375 LİRA CEZA

34 GC 0007 plakalı araç sürücüsü Mükremin S.'ye "şerit izleme ihlali, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 772 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülere toplamda 5 bin 375 lira idari para cezası kesildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)